Filha caçula do cantor Daniel faz ‘caras e bocas’ no show do pai

Filha caçula do cantor Daniel, Olívia rouba a cena ao ser flagrada no colo da mãe, Aline de Pádua, durante um show no pai no final de semana

O cantor Daniel fez um show na cidade de São Paulo no último final de semana e recebeu a presença de sua família na plateia. Com isso, a filha caçula dele, Olívia, de 2 anos, roubou a cena ao ser flagrada no colo da mãe, Aline de Pádua.

A garotinha esbanjou fofura ao fazer caras e bocas enquanto reagia ao show do pai. A menina surgiu com vestido xadrez e laço branco na cabeça.

Daniel ainda contou com a presenças das outras duas filhas, Luiza, de 11 anos, e Lara, de 13 anos. A mais velha até cantou com o pai no palco e deu show de talento.

Esposa do cantor Daniel encanta ao combinar look com a filha caçula

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, encantou ao compartilhar um momento especial com sua filha caçula, Olívia, de dois anos. Nesta quinta-feira, 04, a dançarina postou fotos com a herdeira mais nova e chamou a atenção ao surgir combinando look com ela.

De saia cinza e regata preta, a dupla surgiu conversando e brincando. A mulher do cantor sertanejo falou sobre a filha mais nova de suas três herdeiras com o famoso estar crescendo. Olívia roubou a cena com seus cachinhos.

"Minha nenezinha tá crescendo...", escreveu a esposa do cantor Daniel ao abrir a intimidade e exibir o momento cheio de amor com a bebê. Veja o momento aqui.