Bianca Andrade surge com look de R$56 mil para comemorar seu aniversário

Empresária e ex-BBB, Bianca Andrade não economiza e surge belíssima com look grifado de R$56 mil

Redação Publicado em 18/10/2022, às 09h36

A influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade (28) está curtindo uma viagem especial para o México ao lado do filho Cris, familiares e amigos para comemorar seu aniversário em grande estilo.

E Bianca Andrade não economizou com seu look para comemorar seu anivesário. A empresária elegeu uma produção grifada all jeans para curtir o dia e mostrou os detalhes da produção em seu perfil oficial do Instagram.

Para curtir a data especial, Bianca Andrade surgiu com uma calça jeans com bordados em verde, que custa em torno de R$21.000, além de um cropped que segue a mesma tendência, no valor de R$19.500, e completando a produção toda de Miu Miu, Bianca também elegeu um boné de R$2.900.

E um acessório que não tem saído dos guarda-roupas das blogueiras é a bolsa tiracolo da Balenciaga, e Bianca apostou na tendência que custa em torno de R$13.522.

Com diversas fotos publicadas em sua rede social, Bianca Andrade mostrou a produção impecável e arrancou elogios de seus seguidores: "Chique demais", disse um. "Amei o look!", ressaltou outro. "Que perfeita!", escreveu o terceiro.

Veja o look grifado de Bianca Andrade: