Os 6 looks mais marcantes do primeiro dia do Festival de Cannes

O Festival de Cannes 2024 começou nesta terça-feira e as celebridades capricharam na escolha dos looks para o evento. Confira os 6 destaques do 1º dia

Nesta terça-feira, 14, foi dada a largada para a 77ª edição do Festival de Cannes, na França. Para o primeiro dia do evento cinematográfico, o júri do Palma de Ouro se reuniu para a sessão de fotos. Confira os melhores looks das celebridades no primeiro dia de festival!

A modelo e atriz alemã, Heidi Klum apostou em um vestido vermelho com uma saia volumosa deslumbrante. O modelo escolhido é da grife libanesa Saiid Kobeisy, da coleção de alta costura SS24. A peça possui um decote arredondado, com mangas nos ombros e uma fenda frontal que dá o movimento no caimento do vestido.

Heidi Klum - Foto: Getty Images

Fugindo do óbvio, a estrela de O Diabo Veste Prada (2006),Meryl Streep apostou em um conjunto de alfaitaria para atravessar o tapete no primeiro dia do festival. A atriz, que ganhará o prêmio Palma de Ouro, apareceu usando terninho branco, combinado com camisa listrada branca e azul, além de um chapéu Michael Kors e um scarpin prata para fechar o look. Mais tarde a veterana de Hollywood, apostou em um vestido longo rosa claro acompanhado de uma bolsa do mesmo tom.

Meryl Streep - Foto: Getty ImagesMeryl Streep - Foto: Getty Images

Meryl Streep - Foto: Getty Images

Já Eva Green foi na direção oposta de Meryl Streep e usou um look com uma vibe mais gótica. A atriz escolheu uma camisa de botão com os ombros à mostra combinado com saia de couro drapeada e com cintura alta, assinados por Vivienne Westwood. Nos acessórios, um brinco dourado para completar o look acompanhado de um broche e aneis coloridos.

Eva Green - Foto: Getty Images

Greta Gerwig, diretora de Barbie e uma das integrantes do júri do Festival de Cannes 2024, apostou em um look anos 1950 desfilada pela Maison Margiela na última semana de alta-costura, assinado por John Galliano. Para complementar o look a cineasta usou sapatos com plataforma branca que imita uma pata de cavalo, de Christian Louboutin, durante uma sessão de fotos do evento realizada pela manhã.

Greta Gerwig - Foto: Getty Images

A modelo estadunidense, Taylor Hill apostou em um vestido mais minimalista preto e branco que contrasta com o peso do colar que impressiona pelo tamanho no colo da modelo. Na produção, a antiga angel da Victoria Secrets usou um penteado com o cabelo curtinho e uma clutch e sandália preta para deixar o destaque total para o colar.