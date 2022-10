Bianca Andrade deixa seguidores babando com fotos de biquíni em cachoeira

Empresária Bianca Andrade aparece curtindo viagem em cachoeira e arranca elogios com corpão

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 20h00

Nesta segunda-feira, 17, a empresária Bianca Andrade (28) decidiu exceder os limites da beleza, deixando seus seguidores babando com novas fotos de sua viagem. De biquíni, a youtuber exibe seu corpão e dá ênfase na barriga chapada e bumbum redondo durante passeio em uma cachoeira.

Em seu perfil oficial do Instagram, a morena mamãe do Cris, de um ano, fruto de seu relacionamento com o youtuber de futebol Fred (33), apareceu curtindo o dia em uma cachoeira, usando um biquíni laranja bem fininho. O que chamou mesmo a atenção de seus seguidores não foi a linda paisagem onde a morena posava, mas sim o corpão escultural de Boca Rosa, que levou os fãs à loucura com os novos registros.

Bianca exibiu suas curvas e sua barriga chapada, deixando seus seguidores babando. Além disso, em uma das fotos de sua publicação, ela aparece puxando seu biquíni laranja para cima, dando bastante ênfase em seu bumbum perfeito, que arrancou diversos elogios dos apaixonados pela morena.

Nos comentários, seus seguidores fizeram questão de elogiar a beleza da youtuber e empresária em sua publicação. "Benza Deus!", exclamou a atriz Deborah Secco. "Gostosa! Que mulher é essa! A melhor que temos", disse uma fã. "Você nessa vibe de natural, biquíni e etc é tudo pra mim", exaltou uma terceira pessoa. Além disso, milhares de contas mandaram muitos corações, palminhas ou carinhas apaixonadas para a influenciadora.

Veja a publicação de Bianca Andrade exibindo seu corpão escultural

Viagem com o pequeno!

Bianca está celebrando seu aniversário com a melhor das companhias, seu filho Cris. A influenciadora viajou para Cancún com o fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred, marcando a primeira viagem internacional do pequeno. Na última sexta, a mamãe compartilhou um vídeo fofo de Cris imitando um pássaro que estava nas proximidades do hotel que estão hospedados.