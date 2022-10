Bianca Andrade faz primeira viagem internacional com o filho, Cris

A influenciadora digital Bianca Andrade mostrou os detalhes de sua primeira viagem internacional com filho

Bianca Andrade(27) usou as redes sociais para dividir os detalhes de sua primeira viagem internacional com o filho, Cris (1), fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred (33).

A influenciadora digital embarcou para o México, e no feed do Instagram mostrou diversos cliques com o herdeiro no avião, inclusive alguns em que eles aparecem dormindo.

"Um resumo da nossa primeira noite de viagem internacional juntos. O que poderia ter sido cansativo por serem horas de voo, você com esse jeitinho apaixonante faz tudo se tornar leve", começou ela no começo da legenda.

Em seguida, a ex-participante do BBB 20 se derreteu por Cris. "Ah como eu sou grata por ter me escolhido para ser sua mãe, meu pequeno! Você é a minha paz na vida! Feliz que nessa viagem vamos comemorar o seu dia das crianças e o aniversário da mamain com muito amor, descanso e felicidade. Precisava tanto disso! FELIZ", completou.

Os fãs ficaram encantados com os cliques. "Ele é tudo de bom", disse uma seguidora. "Que post mais lindo. Amo essa dupla!", escreveu outra. "Fofo demais", comentou mais uma. "Quanto amor", falou uma internauta.

