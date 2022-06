Thelma Assis celebra o amor na Parada LGBTQIAP+: ''Tire o seu preconceito do caminho''

De plumas rosas, ex-BBB Thelma Assis celebra o amor e a diversidade na Parada LGBTQIAP+ em São Paulo

Redação Publicado em 19/06/2022, às 14h38

A médica e ex-BBB Thelma Assis (37), a Thelminha, marcou presença na 26ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ em São Paulo na tarde deste domingo, 19.

Repleta de cor, a influenciadora celebrou o amor e a diversidade na maior Parada Gay do mundo!

Usando um vestido de renda aberto, partes de baixo rosa e plumas, a estrela brasileira desfilou e brilhou em cima de um trio elétrico na avenida mais movimentada de São Paulo.

"Tire o seu preconceito do caminho que a avenida Paulista está lotada de amor", celebrou ela. "Mais um ano prestigiando esse evento mágico. Esse ano com o slogan: VOTE COM ORGULHO", continuou ela.

Thelma Assis celebra o amor e a diversidade na Parada LGBTQIAP+ em São Paulo:

Maior Parada LGBTQIAP+ do mundo volta à São Paulo após 2 anos:

O tema da 26ª Parada é "Vote com Orgulho – por uma política que representa" e visa reafirmar o compromisso da comunidade LGBTQIAP+ no combate à discriminação, respeito à diversidade e na luta por políticas afirmativas voltadas para esta parcela da população.

Além de Thelminha, a ex-BBB Marcela Mc Gowan (33) também marcou presença na Parada LGBTQIAP+ com a sua namorada, a cantora Luiza Martins (29).

Neste ano, 19 carros farão parte do desfile que terá início às 12h e contará com a participação de artistas como Pabllo Vittar, Ludmilla, Luísa Sonza, Lexa e mais.