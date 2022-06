Parada LGBTQIAP+ de São Paulo traz shows de Pabllo Vittar, Ludmilla, Luísa Sonza e Lexa

Maior Parada LGBTQIAP+ do mundo volta à São Paulo após 2 anos com shows de Pabllo Vittar, Ludmilla, Luísa Sonza e mais

Redação Publicado em 19/06/2022, às 10h23

A maior Parada do Orgulho LGBTQIAP+ acontece neste domingo, 19, na cidade de São Paulo. Após dois anos de celebração online, devido às fases mais severas do coronavírus, os trios elétricos voltam a realizar o tradicional caminho da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt, no centro da capital.

O tema da 26ª Parada é "Vote com Orgulho – por uma política que representa" e visa reafirmar o compromisso da comunidade LGBTQIAP+ no combate à discriminação, respeito à diversidade e na luta por políticas afirmativas voltadas para esta parcela da população.

Neste ano, 19 carros farão parte do desfile que terá início às 12h e contará com a participação de artistas como Pabllo Vittar, Ludmilla, Luísa Sonza, Lexa, Pepita, Mateus Carrilho, Liniker, Majur, Gretchen, Tiago Abravanel e o tradicional bloco de Carnaval Minhoqueens.

A primeira edição do evento ocorreu em 1997 com cerca de 2 mil participantes e, desde então, o evento conquistou um público de 4 milhões de pessoas e entrou para o Guinness Book como o maior do mundo.

Maior Parada LGBTQIAP+ do mundo volta à São Paulo após 2 anos: