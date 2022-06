Marcela Mc Gowan se declara para Luiza na Parada do Orgulho LGBTQIAP+: ''Te amo''

Em cima do trio elétrico, ex-BBB Marcela Mc Gowan se declara para a namorada, a cantora Luiza, em meio à bandeiras LGBTQIAP+

A maior Parada do Orgulho LGBTQIAP+ acontece neste domingo, 19, na cidade de São Paulo. Após dois anos de celebração online, devido às fases mais severas do coronavírus, os trios elétricos voltam a realizar o tradicional caminho da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt, no centro da capital.

Além das apresentações, que contará com artistas como Pabllo Vittar, Ludmilla, Luísa Sonza, Lexa, Gretchen e outros, diversas celebridades estão presentes no evento para celebrar a diversidade e o amor.

Incluindo a ex-BBBMarcela Mc Gowan (33) com a sua namorada, a cantora Luiza Martins (29). Em uma nova postagem nas redes sociais, o casal aparece em cima de um trio elétrico.

Sem deixar o romantismo de lado, elas aparecem dando um beijão em meio à multidão colorida na avenida. "Nem sei te dizer o quanto estar aqui com você representa pra mim! Te amo em todas as cores do arco-íris", declarou a médica.

Viva o amor! Marcela McGowan se declara para a namorada na Parada do Orgulho LGBTQIAP+: