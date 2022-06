Claudia Leitte celebra comunidade LGBTQIAP+ durante show em São Paulo

Claudia Leitte celebra a comunidade LGBTQIAP+ com macacão colorido durante evento carnavalesco em São Paulo

Redação Publicado em 18/06/2022, às 19h44

Claudia Leitte (41) aproveitou o mês da diversidade LGBTQIAP+ para celebrar o amor em grande estilo.

A cantora baiana mandou fazer um macacão com as cores do arco-íris em homenagem aos fãs gays para se apresentar na Micareta São Paulo, na noite deste sábado, 18.

Não deixando o estilo de lado, a compositora completou a peça com um óculos escuro retrô e uma sombra colorida: "Vamos celebrar vocês", declarou ela na legenda do Instagram.

Em questão de minutos, a estrela brasileira recebeu uma enxurrada de comentários, inclusive agradecimentos pela homenagem: "Gata linda", dispararam. "Viva o mês da diversidade", continuaram.

Recentemente, Cladia Leitte gravou seu novo DVD e contou com duas participações muito especiais com as cantoras Lucy Alves e Juliette.

Claudia Leitte celebra a comunidade LGBTQIAP+ em evento carnavalesco em São Paulo: