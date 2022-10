Thaeme Mariôto surge em cliques encantadores com a filhas, Liz e Ivy: "Que amor"

A cantora Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos com as duas filhas nas redes sociais

Thaeme Mariôto(37) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com as filhas, Liz (3) e Ivy (1), fruto de seu relacionamento com Fábio Elias.

Nas imagens fofas, a cantora e as herdeiras aparecem em uma loja de artigos para bebês, e a artista brincou ao revelar que virou avó, já que a filha mais velha 'adotou' um menininho, que se chama Heitor.

"Vou ser vovó! Liz adotou o Heitor aqui! Ela tava doidinha pra conhecer a maternidade de bonecas que levamos quando ela era bebê! O tempo realmente voa!", se derreteu a sertaneja na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com os registros. "Que amor", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", escreveu outra. "A família cresceu", brincou uma internauta. "Eu não aguento tanta fofura", falou uma fã.

Confira as fotos de Thaeme com as filhas, Liz e Ivy:

Aniversário de Thaeme

Thaeme Mariôto completou 37 anos de vida nesta última quarta-feira, 4, e usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o novo ciclo. "Seja bem-vindo, 3.7. Que Deus continue sendo o meu guia, meu Porto Seguro, minha maior e melhor referência! E a todos vocês, muito obrigada por estarem presentes na minha vida! #happybirthday", disse ela na legenda da publicação.

