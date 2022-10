Thaeme Mariôto faz agradecimento ao completar 37 anos: "Obrigada por estarem presentes na minha vida"

A cantora sertaneja Thaeme Mariôto comemorou mais um ano de vida fazendo um reflexão nas redes sociais

Dia de comemoração! A cantora Thaeme Mariôtocompletou 37 anos de vida nesta quarta-feira, 4, e usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o novo ciclo.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma foto de um ensaio fotográfico e falou sobre a chegada do novo ano. Além disso, ela também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos amigos, familiares e fãs.

"Seja bem-vindo, 3.7. Que Deus continue sendo o meu guia, meu Porto Seguro, minha maior e melhor referência! E a todos vocês, muito obrigada por estarem presentes na minha vida! #happybirthday", disse ela na legenda da publicação.

Mais cedo, Thaeme também ganhou uma homenagem especial de Thiago Bertoldo (33), seu parceiro de dupla. Nas redes sociais, o cantor publicou duas fotos com a aniversariante, sendo uma delas, uma montagem em que a cantora aparece velhinha.

"Hoje é aniversário da minha parceira! 3.7 hein (quase 40) kkk. Parabéns por mais um ano de vida, que esse novo ciclo seja regado de muita saúde, alegria e tudo de bom! A primeira foto é uma das nossas preferidas, a segunda é a primeira foto que eu consegui dela com 37. Feliz aniversário @thaeme", disse o sertanejo.

Confira a publicação de Thaeme sobre seu aniversário de 37 anos:

