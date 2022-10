Com montagem divertida, Thiago Bertoldo comemora aniversário de Thaeme Mariôto: "Minha parceira"

A cantora Thaeme Mariôto completou 37 anos e ganhou uma homenagem divertida do parceiro de música, Thiago Bertoldo

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 18h12

Nesta terça-feira, 4, a cantora Thaeme Mariôtocompletou 37 anos de vida, e ganhou uma homenagem especial de seu parceiro de música, Thiago Bertoldo (33).

Em seu perfil no Instagram, o cantor publicou duas fotos. Na primeira imagem, os dois aparecem produzidos, com um look todo preto. Já na segunda foto, o artista fez uma montagem e deixou a aniversariante bem velhinha.

Na legenda da publicação, Thiago parabenizou Thaeme. "Hoje é aniversário da minha parceira! 3.7 hein (quase 40) kkk. Parabéns por mais um ano de vida, que esse novo ciclo seja regado de muita saúde, alegria e tudo de bom! A primeira foto é uma das nossas preferidas, a segunda é a primeira foto que eu consegui dela com 37. Feliz aniversário @thaeme", disse o sertanejo.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações para a cantora. "Feliz Aniversário @thaeme. Que Deus te abençoe sempre, muitas felicidades e realizações!!! Sucessos para vocês", disse uma seguidora. "Que esse novo ciclo seja de muito sucesso, novos projetos e vocês sempre pertinho de nós", desejou outra. "Parabéns, Thaeme. Muita saúde e felicidades", escreveu uma fã.

Confira a homenagem de Thiago Bertoldo no aniversário de Thaeme Mariôto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀⠀⠀⠀ Thiago Bertoldo (@thiagobertoldo)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!