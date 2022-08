Sabrina Sato encanta ao mostrar a filha vestindo fantasias: ''Só quer andar fantasiada''

Apresentadora Sabrina Sato encanta ao mostrar a filha, Zoe, vestindo fantasias da Disney e deixa web apaixonada

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 09h48

A apresentadora Sabrina Santo deixou os fãs completamente apaixonados com uma sequência de cliques encantadores da filha, Zoe, de apenas 3 anos, na noite do último domingo, 21. A pequena, fruto do casamento da ex-BBB com o ator Duda Nagle, apareceu vestindo várias fantasias.

Na postagem, compartilhada no Instagram da atriz, mostra a herdeira do casal vestida de Sulley, do Monstros S.A e com um vestido de princesa da Branca de Neve, também da Disney: "E agora só quer andar fantasiada. Não sei pra quem puxou…", escreveu a estrela brasileira.

Na sequência de registros, a pequena aparece fazendo caras e bocas, além de um sorriso espontâneo e encantador. Não deixando o carisma de lado, ela também mostrou que está seguindo os passos da mamãe na passarela.

Nos comentários, é claro, os fãs da estrela brasileira se derreteram pela publicação e não pouparam carinho nos comentários: "Ela é uma princesa mesmo", disse uma seguidora. "Ela está cada dia mais linda! Como pode?", questionou outra. "Zoe é tão linda", continuou um terceiro.

Sabrina Sato encanta ao mostrar a filha, Zoe, vestindo fantasias da Disney:

