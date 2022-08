Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle rouba a cena em aeroporto no Rio de Janeiro

Sabrina Sato desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro com a família, e a pequena Zoe roubou a cena no local

Redação Publicado em 06/08/2022, às 16h24

A filha de Duda Nagle (39) e Sabrina Sato (41), a pequena Zoe de três aninhos de idade roubou a cena no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, durante a madrugada deste sábado, 6.

A família desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro durante a madrugada, e Zoe, acordadíssima roubou a cena ao esbanjar fofura no local.

A pequena Zoe surgiu toda sorridente ao ficar sem cima de uma mala de Sabrina, se divertindo e dando altas gargalhadas com os pais, Sabrina e Duda Nagle.

Para o voo para Rio de Janeiro com a família, Sabrina Sato apostou em um look confortável, com um shorts jeans, uma blusinha e uma jaqueta estilosa, além de completar o aerolook com um boné casual. A apresentadora esbanjou estilo com a produção básica.

Veja as fotos de Sabrina Sato, Zoe e Duda Nagle no aeroporto:

Foto: Vitor Pereira / AgNews

Foto: Vitor Pereira / AgNews

Foto: Vitor Pereira / AgNews

Foto: Vitor Pereira / AgNews

Sabrina Sato e Duda Nagle posam com a filha Zoe ao lado de tubarões

Na sexta-feira, 29, Sabrina Sato (41) compartilhou em seu Instagram imagens de suas férias ao lado do marido Duda Nagle (39) e da filha Zoe (3). Durante a visita da família à luxuosa ilha de Exuma, nas Bahamas, a apresentadora do Saia Justa apareceu com Duda e Zoe nadando com tubarões.

Com um biquíni fio-dental e um óculos de sol amarelo, a ex-BBB apareceu boiando na água repleta de tubarões em uma das três fotos postadas.

