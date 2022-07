Sabrina Sato e Duda Nagle posam com a filha Zoe ao lado de tubarões

Em viagem para a luxuosa ilha de Exuma, Sabrina Sato compartilhou fotos com marido Duda Nagle e a filha Zoe nadando com tubarões

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 21h51

Nesta sexta-feira, 29, Sabrina Sato (41) compartilhou em seu Instagram imagens de suas férias ao lado do marido Duda Nagle (39) e da filha Zoe (3).

Durante a visita da família à luxuosa ilha de Exuma, nas Bahamas, a apresentadora do Saia Justa apareceu com Duda e Zoe nadando com tubarões.

Com um biquíni fio-dental e um óculos de sol amarelo, a ex-BBB apareceu boiando na água repleta de tubarões em uma das três fotos postadas.

“Um dia tranquilo por aqui”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação junto a um emoji de tubarão.

Os seguidores de Sabrina adoraram os cliques postados! “Meu Deus que foto mais linda”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Ela entrega até nas férias”.

Vídeo da viagem!

Ainda neste dia 29, Sabrina compartilhou um vídeo de sua viagem até as Bahamas, onde fica localizada a Ilha de Exuma.

A apresentadora mostrou a viagem de avião que fez com Duda e Zoe até chegarem ao local paradisíaco onde curtiram as águas cristalinas.