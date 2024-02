Que linda! Filha de Claudia Leitte dá show de beleza em foto rara

Ela cresceu! Filha de Claudia Leitte dá show de fofura e muito charme ao surgir vestida para apresentação da escola; veja

A filha de Claudia Leitte, Bela Pedreira, de 4 anos, encantou ao surgir em um novo clique na rede social da cantora nesta quinta-feira, 29. Mamãe coruja, a famosa compartilhou o registro da pequena após uma apresentação da escola e se derreteu.

A artista contou que gritou como seus fãs ao ver a herdeira mais nova no palco e até ignorou o fato de que estavam na igreja. Usando um look cheio de estilo, Bela esbanjou fofura e muita beleza ao aparecer usando óculos em formato de coração.

"Minha princesa dançou na igreja da escola hoje. Eu esqueci que estava na igreja e gritei, feito meus fãs no meu show. Sinto tanto orgulho dessa menina do coração gigante, meu Deus! Tô escrevendo com os zói chêi d’água, de felicidade!", escreveu ela.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a pequena de elogios. "Que coisa linda", exclamaram. "Princesa linda. Bela é sua cópia, uma mini diva", observaram mais uma vez a semelhança da menina com a cantora.

Ainda recentemente, a cantora compartilhou um vídeo do herdeiro mais velho, Davi Pedreira, de 13 anos, cozinhando para a família. No registro, o filho do meio, Rafael Pedreira, de 9 anos, também apareceu com os irmãos curtindo o momento.

Os três filhos são fruto do casamento de Claudia Leitte com Márcio Pedreira. Discreta com sua vida pessoal, recentemente, ela encantou ao exibir cliques raros da família durante seu aniversário com uma festa em casa.

Claudia Leitte fala sobre seu casamento

Claudia Leitte, conhecida por sua carreira na música, também equilibra o trabalho com a maternidade e o casamento de quase duas décadas. A cantora, que se apresentou no Micareta é casada com Márcio Pedreira desde 2007, com quem teve três filhos, Davi, Rafael e Bela. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes do relacionamento com o marido e declarou que o casal sempre encontra um espaço na rotina para momentos de romance: "Eternos namorados".

"Somos muito parceiros. Desde sempre! Nós temos as mesmas atividades e responsabilidades como pais de três, nos dividimos e nos apoiamos sempre que necessário, mas não deixamos de ter nosso momento de eternos namorados", compartilhou Claudia Leitte .