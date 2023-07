José Loreto esbanja fofura com a filha ao desembarcar no Rio de Janeiro

O ator José Loreto foi visto com a filha, Bella, de 5 anos, no aeroporto Santos Dumont; confira fotos!

Olha que fofura! Nesta manhã de segunda-feira, 3, o ator José Loreto foi fotografado acompanhado de sua filha, Bella Loreto, de 5 anos, no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro.

Com muita fofura, o ator foi visto carregando a mochila colorida da pequena, que aproveitava seu tempo com o paizão para se divertir. Ela foi fotografada enquanto era carregada em cima da mala de viagem por José durante todo o trajeto dentro do aeroporto.

Bella Loreto nasceu em agosto de 2018 é fruto do casamento entre o astro e a atriz Débora Nascimento. Com menos de um ano de vida, a criança viu seus pais se divorciarem, em fevereiro de 2019, após rumores de uma suposta traição por parte de José.

Confira as fotos:

BIANCA ANDRADE FALA SOBRE SUPOSTO ROMANCE COM JOSÉ LORETO

A ex-BBB e influenciador Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa, esclareceu os rumores que surgiram nas redes sociais sobre suposto affair com o ator José Loreto. Isso porque o casal foi flagrado em clima de romance em festa na cidade de São Paulo.

Bianca negou completamente o seu envolvimento com Loreto: “Galera vamos começar a semana organizando as informações: 1 - não tô no No Limite (chocada que a voz da menina parece a minha mesmo). 2 - e eu eu tô solteiraaaaaaa, não tenho affair nenhum pelo amor de Deus”, escreveu ela no Twitter.

Vale lembrar que, no início deste ano, o ator terminou seu relacionamento com a influenciadora Rafa Kalimann, que também participou da 20ª edição do Big Brother Brasil. De acordo com fontes próximas do ex-casal, Kalimann e Bianca eram rivais até ficarem confinadas no reality. Contudo, após o fim da edição, elas desenvolveram uma amizade que dura até hoje.