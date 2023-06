Bianca Andrade abre o jogo sobre suposto affair com José Loreto: “Vamos começar”

Ex-BBB Bianca Andrade abre o jogo após acender rumores de affair com José Loreto; entenda o caso

Nesta segunda-feira, 26, os nomes de Bianca Andrade e José Loreto ficaram em evidência após as páginas Lets Gossip e Subcelebrities afirmarem que os artistas estariam vivendo um "affair". Isso porque o suposto casal foi flagrado em clima de romance durante uma festa, em São Paulo, no último fim de semana.

Diante do burburinho envolvendo seu nome, a ex-BBB mais conhecida como ‘Boca Rosa’ decidiu esclarecer a situação em suas redes sociais e negou completamente o envolvimento dos dois: “Galera vamos começar a semana organizando as informações: 1 - não tô no No Limite (chocada que a voz da menina parece a minha mesmo). 2 - e eu eu tô solteiraaaaaaa, não tenho affair nenhum pelo amor de Deus”, escreveu ela no Twitter.

Para quem não se lembra, José Loreto terminou o relacionamento com Rafa Kalimann no inico deste ano. De acordo com fontes próximas do ex-casal, Kalimann e Bianca eram rivais até ficarem confinadas no reality BBB 20. Após o fim da edição, elas desenvolveram uma amizade que dura até hoje.

Recentemente, Bianca Andrade organizou a primeira festa em sua nova mansão em São Paulo. A empresária convidou diversos famosos para participaram de uma festa junina em sua casa. Bianca roubou a cena e mostrou que foi a estrela da noite com um look xadrez nas cores azul e amarelo.

José Loreto revela que fez terapia para lidar com término: "Bem caótico"

Na última semana, José Loreto abriu o jogo e confessou que precisou fazer terapia para lidar com o fim do namoro com a influenciadora, Rafa Kalimann. "Foi bem caótico, eu estava no início de um processo e no fim de outro. Um término de relação cheio de opinião, de achismos, de equívocos. É difícil. Sorte que eu estava muito atarefado, trabalhando muito, então acabou preenchendo esse vazio. Não tive muito tempo para olhar [a repercussão] e passei um pouco por cima, sabe?", comentou.

Durante o bate-papo, o artista revelou que recorre à terapia uma vez por semana para lidar com os ataques e os comentários indesejados que recebe na internet em torno da vida pessoal. "Isso tem me feito menos mal do que já fez. Em momentos de crise, que eu não tenho há muitos anos, faço um pouco mais", declarou.