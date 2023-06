José Loreto revela que fez terapia para lidar com término: "Bem caótico"

Ator José Loreto revelou que precisou fazer terapia para conseguir lidar com o término de sua ex-namorada, Rafa Kalimann

Solteiro, após o término de seu relacionamento com Rafa Kalimann desde do início de janeiro deste ano, o ator José Loreto abriu o jogo nesta sexta-feira, 23, em entrevista à GQ Brasil e confessou que precisou fazer terapia para lidar com o fim do namoro.

Loreto, que interpreta o personagem Lui Lorenzo em Vai Na Fé, atual novela das 19h da Globo, comentou que ser escalado para o elenco da trama o ajudou a superar o período conturbado de sua vida particular.

"Foi bem caótico, eu estava no início de um processo e no fim de outro. Um término de relação cheio de opinião, de achismos, de equívocos. É difícil. Sorte que eu estava muito atarefado, trabalhando muito, então acabou preenchendo esse vazio. Não tive muito tempo para olhar [a repercussão] e passei um pouco por cima, sabe?", comentou.

Durante o bate-papo, o artista revelou que recorre à terapia uma vez por semana para lidar com os ataques e os comentários indesejados que recebe na internet em torno da vida pessoal. "Isso tem me feito menos mal do que já fez. Em momentos de crise, que eu não tenho há muitos anos, faço um pouco mais", declarou.

Entretanto, José Loreto comentou que nem sempre teve a saúde mental como importante, e que por muitas vezes abriu mão de cuidar de seu psicológico, por achar que isso era frescura. "Como a maioria dos homens criados no machismo, eu tinha preconceito de fazer terapia. 'Não sou doido', dizia", recorda. "É um autoconhecimento incrível. Faz bem e super indico para qualquer pessoa”, completou.

José Loreto nega traições em relacionamento com Débora Nascimento e Rafa Kalimann

Em entrevista à 'Contigo!',José Loreto falou sobre o boato de que teria ficado com Jade Picon no carnaval deste ano.“Não teve beijo nenhum. O povo cria muito, não pode conversar. Isso daí já é normal na minha vida, de conversar com alguém e sair que já está beijando. Mas não teve beijo, não”, contou o intérprete de Lui Lorenzo.

Ele foi questionado se por conta de tantos boatos, escolhida melhor como se expunha. “Hoje, eu quero me expor com a verdade. A gente fica ‘isso vou mostrar um pouco’, ‘isso vou mostrar menos’. Eu quero ser eu de verdade. Eu não devo nada a ninguém, tenho minha casa, tenho minha filha, tenho minha profissão. Graças a Deus, estou cheio de projetos para fazer, então estou com uma tranquilidade artística, uma maturidade. Acho que, hoje, eu estou mais maduro nesse ponto. O que me interessa é levantar as bandeiras importantes, da diabete, das causas legais, sociais, mas que seja natural, verdadeiro, sincero", respondeu.