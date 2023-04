José Loreto nega traições em relacionamento com Débora Nascimento e Rafa Kalimann

Em entrevista, José Loreto também falou sobre boatos de ter ficado com Jade Picon no carnaval deste ano

O ator José Loreto falou sobre sua vida amorosa e rumores de traições que correm recentemente sobre o relacionamento com Rafa Kalimann.

Em entrevista à 'Contigo!', ele falou sobre o boato de que teria ficado com Jade Picon no carnaval deste ano.“Não teve beijo nenhum. O povo cria muito, não pode conversar. Isso daí já é normal na minha vida, de conversar com alguém e sair que já está beijando. Mas não teve beijo, não”, contou o intérprete de Lui Lorenzo.

Ele foi questionado se por conta de tantos boatos, escolhida melhor como se expunha. “Hoje, eu quero me expor com a verdade. A gente fica ‘isso vou mostrar um pouco’, ‘isso vou mostrar menos’. Eu quero ser eu de verdade. Eu não devo nada a ninguém, tenho minha casa, tenho minha filha, tenho minha profissão. Graças a Deus, estou cheio de projetos para fazer, então estou com uma tranquilidade artística, uma maturidade. Acho que, hoje, eu estou mais maduro nesse ponto. O que me interessa é levantar as bandeiras importantes, da diabete, das causas legais, sociais, mas que seja natural, verdadeiro, sincero", respondeu.

Boatos de traição

"Não quero muito entrar em questões pessoais e estou entrando aqui porque 99% das coisas que saem da minha vida pessoal é mentiroso. Desde a traição com a Débora (Nascimento), eu falei uma vez e não voltei a falar mais. Escrevi lá, não teve isso, é história nossa. Aí, agora, com a Rafa (Kalimann), falaram que eu estava em Cambará, traindo com uma pessoa do hotel. Que absurdo! Eu estou gravando aqui no Rio de Janeiro. Desculpa, mas inventam histórias, inventam capítulos. Eu não sou esse cara, desculpa", declarou.