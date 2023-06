Famosos entram no clima de festa junina ao comparecer a arraial de Bianca Andrade

Diversos famosos como Lexa e Mari Gonzales compareceram ao arraial organizado pela influenciadora Bianca Andrade

Na noite desta quinta-feira, 23, Bianca Andrade organizou a primeira festa em sua nova mansão em São Paulo. A influenciadora e empresária convidou diversos famosos para participaram de uma festa junina em sua casa.

Bianca roubou a cena e mostrou que foi a estrela da noite com um look xadrez nas cores azul e amarelo. Além de jaqueta, a blogueira usava um cropped que deixava sua barriga sarada à mostra e uma saia que deixava suas pernas torneadas em evidência. A mãe do menino Cris ainda usava um chapéu, também xadrez.

A cantora Lexa compareceu ao evento e entrou no clima de arraial. A esposa de MC Guimê estava encantadora com um vestido curtinho xadrez colorido com um corpete rosa no meio com um coração. A artista ainda usava o cabelo em rabo de cavalo.

Quem também marcou presença no evento foi a influenciadora e colega de confinamento de Bianca no BBB 20, Mari Gonzales. A comunicadora surgiu com um look preto e branco composto por um cropped curtinho que deixava toda sua barriga e boa forma à mostra e uma saia longa. A ex-BBB completou o look com jaqueta de couro e longas botas brancas.

Mari surgiu acompanhada do marido e ex-BBB Jonas Sulzbach. O modelo e participante do BBB 12 estava com uma camiseta branca, calça jeans e jaqueta jeans. Jonas ainda usava tênis branco.

Outra colega de Bianca e Mari do BBB 20 que estava na festa foi a médica Marcela McGowen. A ginecologista surgiu com um vestido curtinho todo brilhante, meia calça e um chapéu preto. Quem estava junto com Marcela foi a namorada e cantora Luiza Martins. A cantora foi com camisa de manga comprida xadrez, calça marrom e chapéu de palha.

Ainda nesta quinta-feira, Bianca Andrade surpreendeu seus seguidores ao postar em seu Instagramalgumas fotos onde mostrava detalhes de seu escritório na sua nova mansão localizada em seu condomínio de luxo em São Paulo.

Confira aqui as fotos do arraial de Bianca!

Fotos: Eduardo Martins/AgNews