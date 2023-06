Bianca Andrade mostra o escritório de sua luxuosa casa: “Sucesso”

A influenciadora Bianca Andrade encantou seus seguidores ao mostrar o escritório da sua luxuosa casa e recebeu chuva de elogios

Nesta quarta-feira, 22, Bianca Andrade encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um pouco mais de sua luxuosa casa ao compartilhar uma foto do escritório. A influenciadora posou com um look estiloso no seu espaço de trabalho no seu imóvel conhecido como a “casa do tubarão”.

A empresária surgiu em casa com um cropped preto mostrando sua barriga sarada. Para completar o look all-black, Bianca ainda usava uma jaqueta preta e calça da mesma cor.

A mãe do pequeno Cris, fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o youtuber e ex-BBB Fred, mostrou um pouco de seu espaço de trabalho contendo cadernos e café. Ainda era possível ver o luxuoso aquário dentro da casa.

“Look digno da mesinha do sucesso”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da postagem contendo três fotos na casa da blogueira localizada em um condomínio remoto em São Paulo.

Os seguidores de Bianca adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Muito maravilhosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora se declarou: “Você me inspira a querer ser melhor todo dia”. E outra admiradora comentou: “Gata”.

“Tá linda demais”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Maravilhosa e estilosa”. E uma admiradora ainda comentou sobre o escritório: “O barulho da água do seu aquário deve te relaxar super, né?”.

Porém, a ex-BBB não foi poupada de haters. Um seguidor não gostou das fotos e comentou: “A cara tá cada dia mais torta”. Bianca não deixou barato e respondeu: “E a tua cara cada vez mais recalcada”.

Recentemente, Bianca fez um tour por sua casa avaliada em R$ 18 milhões que possui aquário, cinema privativo e piscina.

Mãe!

Ainda em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou uma série de momentos ao lado do seu filho Cris. A mamãe coruja surgiu brincando com seu filho e encantou os seguidores ao publicar as fotos com o pequeno.

“A vida ultimamente”, escreveu a mãe de Cris na legenda da postagem contendo dez imagens entre fotos e vídeos.