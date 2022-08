Grazi Massafera mostra recado fofo da filha e se derrete: ''Amo mais que tudo no mundo''

A atriz Grazi Massafera compartilhou uma foto do recado que recebeu da filha, Sofia, e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 18h28

Grazi Massafera (40) dividiu com os seus seguidores uma cena muito fofa da filha, Sofia (10), na manhã desta quarta-feira, 31. A atriz compartilhou uma foto de um recado que recebeu da herdeira e se derreteu.

"Bom dia. Te amo, mamãe, mais que tudo no mundo", escreveu a menina em um bilhete para a matriarca. Ela é fruto do antigo relacionamento da artista com o ator Cauã Reymond (42).

Com a delicadeza de Sofia, a mamãe coruja se declarou na legenda da publicação. "De hoje cedo! Sim!!! Mais que tudo no mundo... E ao infinito e além", disse ela.

Recentemente, Sofia curtiu uma viagem de férias com o pai na Nicarágua e impressionou os internautas com a sua beleza em cliques feitos pelo ator.

GRAZI MASSAFERA REGISTRA ENCONTRO COM ALMIR SATER

Grazi Massafera (40) usou suas redes sociais para exibir um encontro super especial que teve com o cantor e ator Almir Sater (65), nos bastidores da TV Globo. A atriz, é claro, fez questão de registrar o momento, publicando uma foto arrasadora onde aparece coladinha com o artista. Na imagem, eles parecem estar em um dos camarins dos estúdios da TV Globo, enquanto ela está com um look elegante e ele está caracterizado como o seu personagem em Pantanal, atual novela das 21h.

