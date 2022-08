Grazi Massafera registra encontro especial com Almir Sater: ''Felicidade de fã''

Grazi Massafera mostrou todo o seu lado fã ao posar coladinha com Almir Sater durante encontro especial

Redação Publicado em 29/08/2022, às 14h17

Nesta segunda-feira, 29, Grazi Massafera (40) usou suas redes sociais para exibir um encontro super especial que teve com o cantor e ator Almir Sater (65), nos bastidores da TV Globo. A atriz, é claro, fez questão de registrar o momento, publicando uma foto arrasadora onde aparece coladinha com o artista.

Na imagem, eles parecem estar em um dos camarins dos estúdios da TV Globo, enquanto ela está com um look elegante e ele está caracterizado como o seu personagem em Pantanal, atual novela das 21h.

Na legenda, Grazi mostrou todo o seu lado fã e se derreteu pelo artista: "Que linda é a Sintonia dos Encontros... Ouvindo a poesia e arte desse monstro e olha quem encontro hoje. Felicidade de fã".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Seus lindos!", disse um. "Encontro de milhões!", escreveu outro. "Que luxo!", falou um terceiro.

Confira a foto arrasadora que Grazi Massafera fez ao lado de Almir Sater:

Grazi Massafera fala sobre boatos de romance com Gabriel Medina

Recentemente, Grazi Massafera se pronunciou após a web especular que ela estaria tendo um caso com o surfista Gabriel Medina. A atriz comentou em uma publicação no Instagram que falava no assunto e pediu para que os fãs parassem de criar teorias.

"Ô gente, vamos parar de supor coisas e de me arrumar namorado que eu mal conheço. Sei que ele mora no mesmo condomínio que eu e meus gatos passeiam como todos os gatos. Na próxima, me perguntem porque eu não vejo ele há muito tempo. Esclarecido, né?", escreveu ela.

