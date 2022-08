Grazi Massafera surge simpática nas gravações de 'Travessia' e acena para fotógrafo

Nas gravações da novela 'Travessia', Grazi Massafera surge simpática e acena para fotógrafo

Redação Publicado em 25/08/2022, às 13h53

Grazi Massafera (40) está no elenco de Travessia, a próxima novela das 21h da TV Globo. E as gravações estão a todo vapor. Nesta quinta-feira, 25, a atriz foi fotografada nas gravações externas da novela, na Lagoa Rodrigo de Freitas.

A atriz surgiu caracterizada de sua personagem, Débora. De vestido preto e batom vermelho, Grazi sorriu para os fotógrafos e esbanjou simpatia.

Recentemente, Grazi Massafera usou suas redes sociais para mostrar um encontro com Jade Picon (21), que vai interpretar Chiara na novela de Gloria Perez (73). Grazi compartilhou fotos com a influenciadora e disparou. "Débora e Chiara. Só um aviso: ninguém se atreva com o meu bebê kkk", escreveu ela na legenda.

Veja as fotos de Grazi Massafera:

Fotos: JC Pereira/AgNews

Grazi Massafera dá show de sensualidade com vestido vermelho

Recentemente, a atriz Grazi Massafera (40) caprichou na escolha do look para um novo trabalho. A beldade apareceu deslumbrante com um vestido vermelho justo ao corpo, com direito a decote ousado e fenda poderosa na perna.

Nas redes sociais, a loira mostrou uma selfie no camarim antes de gravar uma campanha. “Dia frio, paleta quente!”, disse ela na legenda.

