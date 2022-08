Grazi Massafera dá show de sensualidade com vestido vermelho

Grazi Massafera surge deslumbrante ao usar vestido vermelho decotado e com fenda na perna

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 15h31

A atriz Grazi Massafera (40) caprichou na escolha do look para um novo trabalho neste final de semana. A beldade apareceu deslumbrante com um vestido vermelho justo ao corpo, com direito a decote ousado e fenda poderosa na perna.

Nas redes sociais, a loira mostrou uma selfie no camarim antes de gravar uma campanha. “Dia frio, paleta quente!”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera é flagrada com a filha, Sofia, em aeroporto

Nas últimas semanas, Grazi Massafera fez uma nova aparição pública com a filha, Sofia (10), fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond (42). As duas foram flagradas no desembarque de um aeroporto no Rio de Janeiro com looks confortáveis e bem estilosos.

Na ocasião, Grazi Massafera usava um conjunto todo vermelho, e a herdeira estava com um moletom do filme Harry Potter e jeans rasgado. Simpática, Sofia acenou para os fotógrafos quando percebeu estar sendo fotografada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!