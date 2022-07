Grazi Massafera é flagrada com a filha, Sofia, em aeroporto

Filha de Grazi Massafera esbanja simpatia ao perceber que estava sendo fotografada ao lado da mãe

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 19h21

A atriz Grazi Massafera (40) fez uma nova aparição pública com a filha, Sofia (10), nesta segunda-feira, 4. As duas foram flagradas no desembarque de um aeroporto no Rio de Janeiro com looks confortáveis.

Grazi usava um conjunto todo vermelho, e a filha estava com um moletom do filme Harry Potter e jeans rasgado. Simpática, Sofia acenou para os fotógrafos quando percebeu que estava sendo fotografada.

Vale lembrar que Sofia é fruto do relacionamento de Grazi com o ator Cauã Reymond (42).

Grazi Massafera completa 40 anos

Nos últimos dias, Grazi Massafera comemorou o seu aniversário de 40 anos e falou sobre a chegada da nova idade. "Brinco porque desde os 38 eu falo que tenho 40. Acho que estava ansiosa porque acho uma idade linda e potente. Venho me preparando para ela de dentro para fora... É muito louco, porque em relação a nós, mulheres, tem um peso para fora", disse ela ao jornal Extra.

A atriz ainda continuou contando que vem se transformando nesse período: "Porque essa idade tem uma leveza absurda, traz, para quem busca e procura, paz, maturidade, discernimento e prazer. Tanto que chamam de idade da loba".