Jade Picon e Grazi Massafera treinam juntas no Rio: ''Mãe e filha''

As atrizes Jade Picon e Grazi Massafera viverão Débora e Chiara em Travessia, nova novela das 21h da Globo

A parceria de Jade Picon (21) e Grazi Massafera (40) está acontecendo dentro e fora das telinhas! Nesta quinta-feira, 18, as duas treinaram juntas e aproveitaram para deixar registros nas redes sociais.

As ex-BBBs viverão Débora e Chiara, mãe e filha, na novela Travessia, nova trama das nove na Globo. Nas imagens, as artistas exibiram os corpaços durante os exercícios com Chico Salgado.

Pelos Stories do Instagram, Grazi compartilhou fotos com a influenciadora e disparou. "Débora e Chiara. Só um aviso: ninguém se atreva com o meu bebê kkk", escreveu ela na legenda.

Já Jade publicou a selfie com a mais velha e disse: "Treino hoje foi de 'mãe e filha'. Débora e Chiara".

Na última quarta-feira, 17, Jade Picon divulgou as primeiras imagens dos ensaios das filmagens. Nas imagens, ela surgiu ao lado de Chay Suede (30), que viverá seu par romântico, no papel de Ari, em gravação em uma lancha no mar de Angra dos Reis.

CHAY SUEDE RASGA ELOGIOS PARA JADE PICON APÓS GRAVAÇÃO PARA TRAVESSIA

A expectativa para a estreia de Jade Picon (20) nas telinhas está a todo vapor! A ex-BBB vai viver Chiara, na novela 'Travessia' de Gloria Perez (73).

E a estreia de Jade Picon nas telinhas será ao lado de Chay Suede (30), que aproveitou seu perfil no Instagram para rasgar elogios para sua companheira de cenas. Através de uma caixinha de perguntas, o ator respondeu a questão de um fã, que perguntou se Chay está gostando de trabalhar com Jade.

