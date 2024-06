Filha de Vivian Amorim rouba a cena ao surgir com look estiloso em evento

A ex-BBB Vivian Amorim encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha toda estilosa para participar de um evento

Vivian Amorim explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 10, ao compartilhar novas fotos da filha, Malu, de 2 anos. A menina é fruto de seu relacionamento com Leo Hirschmann.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a pequena aparece toda sorridente, usando um vestido azul e branco, com um sapatinho e laços no cabelo. Ao dividir os registros, a ex-BBB contou que a herdeira participou do 'Bar do Boizinho', uma festa as crianças que gostam do Boi Caprichoso.

"2º Bar do Boizinho da minha caprichosa favorita. Olha esse sorrisão antes de sair de casa, minha gente! Ela tava muito ansiosa e se divertiu DEMAIS! Depois posto um vídeo com os melhores momentos!", se derreteu a mamãe coruja.

Os fãs de Vivian ficaram encantados com o look de Malu. "Coisa mais linda", disse uma seguidora. "Malu é uma princesa", escreveu outra. "Ficou mais linda de Caprichosa", falou uma fã. "O sorriso, eu não aguento", confessou mais uma

No dia 27 de janeiro, a filha de Vivian Amorim completou 2 anunhs e os papais fizeram uma festinha para comemorar a data. No vídeo publicado no Instagram, Malu aparece usando um vestido rosa, sapatinho branco e dois lacinhos na cabeça, enquanto canta o 'parabéns pra você' com a mamãe e o papai.

"27/01: Dia de celebrar a vida do maior amor das nossas vidas: Nossa pequena Malu. Ela que, há 2 anos atrás, chegou transformando e melhorando tudo. Trouxe alegria para a nossa família e um novo significado para as nossas vidas. Nem sei como vivemos tanto tempo sem você, meu amor. Nada do que a gente escreva aqui vai ser capaz de descrever o nosso amor e a nossa gratidão a Deus por termos recebido a missão de sermos seus pais. E hoje só pedimos que Deus lhe dê saúde, lhe proteja de todo o mal e nos dê sabedoria, paciência e muito amor para te guiar pelo caminho de Cristo. Feliz aniversário, Maluzinhaaa!!!! Te amamos mais que tudo e bem grandão!!!!!!", escreveu a mamãe. Confira!