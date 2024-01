Vivian Amorim encanta ao mostrar a comemoração do aniversário da filha, Malu

Nas redes sociais, a apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim mostrou os detalhes da comemoração do aniversário de 2 anos da filha, Malu

Vivian Amorim encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da celebração do aniversário da filha, Malu. A menina, fruto de seu relacionamento com Leo Hirschmann, completou 2 anos neste sábado, 27, e os papais fizeram uma festinha para comemorar a data.

No vídeo publicado no Instagram, a herdeira da apresentadora e ex-BBB aparece usando um vestido rosa, sapatinho branco e dois lacinhos na cabeça, enquanto canta o 'parabéns pra você' com a mamãe e o papai. A aniversariante ganhou um bolo de chocolate, decorado com muitos doces.

Ao dividir o registro, Vivian se declarou para a filha. "27/01: Dia de celebrar a vida do maior amor das nossas vidas: Nossa pequena Malu. Ela que, há 2 anos atrás, chegou transformando e melhorando tudo. Trouxe alegria para a nossa família e um novo significado para as nossas vidas. Nem sei como vivemos tanto tempo sem você, meu amor."

"Nada do que a gente escreva aqui vai ser capaz de descrever o nosso amor e a nossa gratidão a Deus por termos recebido a missão de sermos seus pais. E hoje só pedimos que Deus lhe dê saúde, lhe proteja de todo o mal e nos dê sabedoria, paciência e muito amor para te guiar pelo caminho de Cristo. Feliz aniversário, Maluzinhaaa!!!! Te amamos mais que tudo e bem grandão!!!!!!", completou.

Em outra publicação, Vivian postou mais fotos da festinha de Malu e a parabenizou. "2 anos do meu bebê grandão e é claro que a mãe pisciana tem que fazer textão! Hehe. Um dia, quando você estiver grandinha, vou te mostrar todos os seus ensaios de aniversários e vou te explicar que eu sempre quis registrar cada segundo na tentativa de parar o tempo e guardar cada detalhe seu, não só em fotos ou vídeos, mas no meu coração", começou.

"Escrevo isso com lágrimas nos olhos, porque ao mesmo tempo que eu fico feliz e grata por te ver crescer, eu também fico com o coração apertado. Meu Deus, até ontem você era só um bebêzinho que nem abria os olhos direito e agora você corre tagarelando pela casa atrás da sua maninha Margareth. É lindo de ver, mas também é doloroso sentir o tempo passando tão rápido. O que me conforta é que, apesar da saudade, eu tenho certeza que vou olhar pra trás com alegria e gratidão por ter aproveitado tudo com você. Seus primeiros passos, seu primeiro choro, sua primeira palavra, seu primeiro sorriso, sua primeira virose, seu primeiro pesadelo, seu primeiro passeio, eu estava lá em absolutamente tudo. E assim será para sempre, porque a nossa conexão é mais forte que tudo. Você é a razão da minha vida e tudo que eu faço é pra você e por você."

"Parabéns, meu amorzãooo! Que Deus te conserve essa neném inteligente, alegre, falante, carinhosa e gaiata que você é! Que Nossa Sra te cubra com o seu Santo Manto Sagrado e que Jesus esteja sempre guiando os seus passos! Eu falo isso todo dia e toda hora, mas não custa repetir: A mamãe te ama mais que TUDO e bem GRANDÃOOO!", finalizou.

