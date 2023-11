Ex-BBB Vivian Amorim desabafa após ganho de peso: "Parem de exigir perfeição"

A ex-BBB Vivian Amorim desabafou sobre pressão estética e pediu a normalização dos "corpos normais"

Vivian Amorim, de 30 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para fazer um desabafo após receber diversos comentários sobre o seu corpo. No vídeo postado no Instagram, ela esclareceu que não está grávida, apenas engordou um pouco.

Mãe de Malu, de 1 ano e nove meses, a apresentadora e ex-participante do BBB 17 refletiu sobre a pressão estética que as mulheres sofrem, e citou o caso da influenciadora digital Luana Andrade, que morreu ao realizar uma lipoaspiração no joelho, ao pedir para que as pessoas comecem a normalizar os "corpos normais".

"Deixa eu esclarecer um negócio rapidinho: não, eu não estou grávida e sim, eu engordei. Diariamente eu recebo pitacos por aqui sobre o meu corpo, a minha roupa, o meu cabelo, até sobre a criação da minha própria filha. E desde que eu saí do BBB, em 2017, quando eu comecei a viver de forma exposta, fui ensinada a ignorar tudo, só que hoje eu achei importante papear com vocês sobre isso", começou o vídeo.

"Nós precisamos normalizar corpos reais, e eu não vou bancar a hipócrita não, porque se me perguntarem eu vou dizer que me sinto mais bonita quando estou mais magra sim, e talvez já, já e volte para a academia, quero emagrecer de novo, só que isso é uma decisão que só cabe a mim. Cada um tem o seu tempo, seu tempo, suas escolhas e esse é o meu corpo depois de tantas transformações. Eu tive filha, eu trintei e eu respeito tudo isso. Mas, se depender dos comentários que eu leio e da influência de várias e várias mulheres que fazem lipo hoje em dia como se fosse uma cirurgia simples e corriqueira, eu já teria me operado faz tempo", confessou.

Em seguida, Vivian falou sobre a morte de Luana Andrade. "Ontem, infelizmente, todos nós fomos surpreendidos pela notícia de que uma influenciadora teve complicações por conta de uma lipoaspiração e infelizmente veio a óbito. Que triste, meu Deus, tão jovem cheia de vida. Aproveito para deixar aqui, meus sinceros sentimentos à família e ao noivo dela", acrescentou.

A ex-BBB seguiu falando sobre a pressão estética que as mulheres enfrentam. "Agora eu pergunto: quantas de nós já não fez dietas malucas ou se entupiu de remédios para emagrecer? Quantas de nós já pensou em fazer uma lipo para agradar os outros ou se encaixar nos padrões? Eu não tô dizendo que esse foi o caso dela, mas o caso dela nos convida a refletir", avaliou.

"Eu confesso que eu sempre tive medo de lipo e, depois que eu virei mãe, eu fiquei ainda mais medrosa e mais responsável também. Eu carrego uma vida nos braços que depende da minha vida, então hoje para mim não vale o risco. O que eu quero dizer com tudo isso: parem de exigir perfeição das outras pessoas. Parem de julgar os outros na Internet. Isso pode matar", alertou.

Por fim, Vivian deixou um conselho para as seguidoras. "Sejam mais gentis com vocês mesmas, se cobrem menos. Avaliem os riscos antes de se submeterem a qualquer procedimento estético, por mais simples que pareça. Não é errado querer mudar algo. Eu mesma sempre quis operar o nariz e ainda quero, mas a gente deve fazer isso com consciência e por vontade própria e não pelos outros. E saiba que quem verdadeiramente te ama vai te amar do jeitinho que você é. Eu sei que é clichê, mas é a verdade. A idade chega para todo mundo e a beleza passa. Então bora focar no que verdadeiramente importa, tá bom? Se cuidem", finalizou.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivian Amorim (@amorimvivian)

Laís Caldas desabafa sobre morte de influencer

A ex-BBB Laís Caldas fez um desabafo após a morte da assistente de palco Luana Andrade. A médica lembrou que foi atacada por seu corpo e chegou a surgir com os joelhos com curativos, ironizando os haters e dizendo que tinha feito harmonização.

"As pessoas têm que aprender a não apontar os defeitos nos outros; se não tem nada para agregar, guarde para você a maldade que está pensando! Provavelmente, ela fez a lipo nos joelhos porque já deve ter sido atacada também!", disse ela em um trecho do desabafo. Veja a postagem completa!