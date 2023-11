Ex-BBB Laís Caldas desabafa sobre morte de influencer, Luana Andrade, depois de lipo na mesma região

Luana Andrade morreu aos 29 anos após parada cardiorrespiratória em cirurgia; saiba mais

A ex-BBB Laís Caldas, que já recebeu críticas por suas cirurgias no joelho nas redes sociais, fez uma desabafo após a morte da assistente de palcoLuana Andrade, aos 29 anos, de parada cardiorrespiratória após uma lipoaspiração no joelho. A médica lembrou que foi atacada por seu corpo e chegou a surgir com os joelhos com curativos, ironizando os haters e dizendo que tinha feito harmonização.

"Vi agora o que aconteceu com a influencer Luana, que tristeza, meu Deus. Estão me marcando nas páginas dizendo que foi por causa de uma lipoaspiração nos joelhos! E em um reels que eu postei esses dias eu fui bombardeada, atacada, justamente por causa do meus joelhos! Tentei levar tudo na brincadeira e fiz um novo reels tampando os joelhos!", escreveu Laís, que é apenas 2 anos mais velha que Luana.

Ela disse que Luana pode ter recorrido à lipo por ter sido alvo de comentários sobre seu corpo. "As pessoas têm que aprender a não apontar os defeitos nos outros; se não tem nada para agregar, guarde para você a maldade que está pensando! Provavelmente, ela fez a lipo nos joelhos porque já deve ter sido atacada também!", apontou.

"Antes de fazer um comentário ruim, olhe para você, imagina um monte de pessoas apontando os seus "defeitos" no seu corpo, ia gostar?! A maioria dos comentários são de mulheres, depois querem falar de empatia, sororidade e que não precisava ter feito a cirurgia! Desculpa o desabafo! Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e namorado! Meus sentimentos", finalizou Laís.

Caso Luana Andrade: Hospital revela detalhes sobre a morte dela

A morte de Luana Andrade, que era assistente de palco do Domingo Legal e ex-participante do Power Couple Brasil, comoveu a internet nesta terça-feira, 7. Com isso, o Hospital São Luiz divulgou uma nota oficial com informações sobre como foi a internação da jovem para realizar uma lipoaspiração e a complicação que levou a sua morte durante a madrugada.