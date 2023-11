Qual a causa da morte de Luana Andrade? Assistente de palco do SBT morreu aos 29 anos

Ex-participante do Power Couple, Luana Andrade morreu nesta terça-feira, 7, após realizar um procedimento estético no joelho

A morte da influenciadora Luana Andrade causou um verdadeiro impacto nas redes sociais desde que foi confirmada nesta terça-feira, 7. A jovem de 29 anos morreu após ter complicações devido a uma cirurgia de lipoaspiração na região do joelho, em São Paulo.

Devido a repercussão do caso, o hospital o qual a assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, estava internada divulgou uma nota para esclarecer todas as dúvidas dos admiradores da moça.

Segundo a nota, Luana estava acompanhada de cirurgião e anestesista, mas após realizar o procedimento estético, sofreu uma parada cardíaca. Na ocasião, ela foi reanimada e precisou passar por uma bateria de exames, que foi importante para constatar uma trombose.

A situação logo precisou de celeridade por parte do hospital, que encaminhou a moça para uma UTI e deu início a um tratamento "medicamentoso e hermodinâmico". No entanto, pouco depois ela faleceu devido a uma embolia pulmonar (bloqueio na artéria causada por um coágulo).

"Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família", diz a nota.

QUEM ERA LUANA ANDRADE?

Natural de São Paulo, Luana Andrade nasceu em 21 de janeiro de 1994. Formada em publicidade e propaganda, ela começou carreira como modelo em 2018 e também atuou como empresária e influenciadora digital. A artista ganhou fama entre o público brasileiro quando participou do Power Couple Brasil, em 2022. A jovem competiu no reality show ao lado do namorado, João Hadad, com quem vivia romance desde 2021.