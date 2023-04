Ex-Power Couple Brasil assume função em programa do SBT

SBT apresenta Luana Andrade, ex-Power Couple Brasil, como nova assistente de palco do programa Domingo Legal, de Celso Portiolli

O apresentador Celso Portiolli vai ter reforço em sua equipe no programa Domingo Legal, do SBT. Nesta sexta-feira, 28, a emissora anunciou quem é a nova assistente de palco da atração. A modelo Luana Andrade se une ao grupo de assistentes, que já conta com Diana, Gavião e Kattia, para auxiliar o comunicador nas dinâmicas e gincanas no palco.

Luana Andrade tem 29 anos, é natural de São Paulo e formada em publicidade e propaganda. Ela trabalha como modelo desde 2018 e já participou do Power Couple Brasil ao lado do namorado, João Haddad, em 2022. Além disso, ela também é empresária e influenciadora digital.

“Estou muito feliz e empolgada com a minha estreia no programa. É uma experiência nova para mim e, com certeza, além de aprender vou me divertir bastante”, disse ela.

A estreia de Luana será no próximo domingo, 30 de abril.

Luana Andrade - Foto: Lourival Ribeiro / SBT

Celso Portiolli faz rara aparição com a esposa

O apresentador Celso Portiolli é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção ao fazer uma rara aparição com a esposa, a designer de interiores Suzana Marchi, nas redes sociais. Há pouco tempo, ele compartilhou um vídeo divertido dos dois juntos durante uma viagem.

Portiolli e a esposa apareceram se divertindo durante um passeio de barco no mar. Na imagem, eles ficaram molhados por causa da água que entrou na embarcação durante o passeio em alta velocidade. “Que passeio romântico! Você já foi surpreendida assim?”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Celso e Suzana são pais de Laura, Pedro Henrique e Luana. Eles estão juntos desde 1992.