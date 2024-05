Filha de Virginia choca com escolha da roupa para escola: 'Quis colocar'

Prestes a completar 3 anos, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, impressiona ao ousar no estilo para ir à escola; veja

A filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, que está prestes a completar 3 anos, já está indo para a escola e não economiza no estilo ao escolher sua roupa para estudar. Nesta quarta-feira, 22, a menina inclusive caprichou na combinação e deixou a mãe passada com sua aposta.

Apesar da pouca idade, a primogênita do casal surpreendeu ao colocar uma jaqueta de cor lilás e nada discreta com uma saia vermelha. Além da peça brilhante, Maria Alice elegeu meias à mostra e galochas também em lilás.

Cheia de charme e beleza, a herdeira da empresária com o cantor fez pose para a foto e chamou a atenção na rede social da mãe. "O look gente", mostrou a influenciadora que faturou cerca de R$ 15 milhões na última live de sua empresa.

"Hoje fomos levar ela na escola e essa jaqueta roxa, ela que quis colocar", contou a famosa orgulhosa do estilo forte de Maria Alice.

Faltando pouco tempo para a grande festa de 3 anos da menina, Virginia Fonseca mostrou o convite do evento e revelou que fez um pedido inusitado para os convidados: ela sugeriu qual é o presente que eles devem dar para ajudar.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, a empresária fez diversas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de dinheiro, reversão dos lucros de seus produtos, a influenciadora enviou cerca de 50 caixas com roupas, sapatos e outros itens de sua família. A situação de como tudo chegou ao sul chamou bastante atenção. Veja mais aqui.

Veja o look da filha de Virginia para a escola:

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa recentemente.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja o que aconteceu aqui.