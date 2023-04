Filha de Deborah Secco choca ao surgir com novo visual: ''Cabelo e unhas azuis''

Ela cresceu! Filha de Deborah Secco choca ao aparecer com cabelo e unhas pintadas de azul

A filha de Deborah Secco (43), Maria Flor (7), mudou de visual mais uma vez. Neste domingo, 16, a famosa compartilhou uma foto da herdeira com sua nova cor de cabelo e unhas e chamou a atenção com o estilo da menina.

Cheia de charme, a garota, fruto do casamento da atriz com Hugo Moura (33), fez biquinho para a câmera ao surgir com os fios coloridos na parte da frente.

"Hoje foi dia de cabelo e unhas azuis!", escreveu Deborah Secco ao exibir Maria Flor toda estilosa com a cor autêntica.

Recentemente, ao publicar um vídeo da filha passando por outra transformação de visual, a famosa foi criticada por deixar a menina pintar os cabelos.

Deborah Secco faz festa luxuosa de aniversário para a filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco e o marido, Hugo Moura, capricharam na preparação da festa de aniversário da filha, Maria Flor. Os três apareceram sorridentes na chegada da festa luxuosa da menina, que completou 7 anos neste final de semana.

Na entrada do evento, mãe e filha mostraram que estavam com looks combinando. As duas optaram por roupas na cor pink e exibiram muito estilo. Enquanto isso, o papai surgiu com um look mais básico. “Hoje é dia de festa! O mundo cor de rosa da Maria. 7 anos da minha fifi, vamos comemorar”, disse a mamãe nas redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico das duas juntas.

A festa contou com decoração luxuosa. A celebração teve o tema de 'Lojinha de Doces da Maria Flor' e contou com um cenário deslumbrante e repleto de detalhes. Nas redes sociais, Deborah mostrou a decoração da festa, com direito a bolo de 4 andares e muitos enfeites. "Olhem o escândalo que está a festa da Maria Flor! Estou tão apaixonada! Tudo lindo", contou ela. Veja as fotos da festa aqui.