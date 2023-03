Deborah Secco se declara no aniversário do marido, Hugo Moura: "Amor da minha vida"

Nas redes sociais, a atriz Deborah Secco prestou uma bela homenagem no aniversário de 33 anos do marido

A atriz Deborah Secco(43) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para seu marido, Hugo Moura, que completou 33 anos de vida neste sábado, 18.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou um vídeo com vários momentos especiais ao lado do amado, incluindo uma troca de beijos apaixonados, e o parabenizou por seu aniversário.

"Hoje é dia dele, o grande amor da minha vida!!! Depois que você chegou tudo fez sentido!! Obrigada Xexeco, te sou... @hugomourag", declarou a famosa na legenda da publicação.

Deborah e Hugo, vale lembrar, estão juntos desde 2015, e são pais de Maria Flor, que está com sete anos. No ano passado, em entrevista ao portal Gshow, a atriz revelou que está tentando engravidar pela segunda vez. Ela explicou que mesmo sem tomar anticoncepcional não está conseguindo ficar grávida, mas ressaltou que caso não consiga, pretende adotar uma criança.

"Estamos tentando, está difícil. Coloco a perna para cima, tô dessas. Dois anos sem remédio, mas a criança não vem. Se não rolar, vamos adotar", contou ela. A artista ainda revelou que Maria Flor não está gostando da ideia de ter um irmão. "Maria não quer, diz que quer a mãe só para ela, mas tenho certeza que vai gostar quando chegar a hora", afirmou.

Confira a homenagem de Deborah Secco no aniversário do marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

