Deborah Secco faz festa luxuosa de aniversário para a filha, Maria Flor

Deborah Secco mostra a decoração sofisticada para a festa de 7 anos da filha, Maria Flor

A atriz Deborah Secco e o marido, Hugo Moura, capricharam na preparação da festa de aniversário da filha, Maria Flor. Os três apareceram sorridentes na chegada da festa luxuosa da menina, que completou 7 anos neste final de semana.

Na entrada do evento, mãe e filha mostraram que estavam com looks combinando. As duas optaram por roupas na cor pink e exibiram muito estilo. Enquanto isso, o papai surgiu com um look mais básico. “Hoje é dia de festa! O mundo cor de rosa da Maria. 7 anos da minha fifi, vamos comemorar”, disse a mamãe nas redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico das duas juntas.

A festa contou com decoração luxuosa. A celebração teve o tema de 'Lojinha de Doces da Maria Flor' e contou com um cenário deslumbrante e repleto de detalhes. Nas redes sociais, Deborah mostrou a decoração da festa, com direito a bolo de 4 andares e muitos enfeites. "Olhem o escândalo que está a festa da Maria Flor! Estou tão apaixonada! Tudo lindo", contou ela.

Entre os convidados estavam Michel Teló e Thais Fersoza com os filhos, Teodoro e Melinda.

Veja as fotos da festa de Maria Flor: