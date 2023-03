Deborah Secco é alvo de críticas após exibir mudança de visual da filha de 7 anos

Atriz Deborah Secco recebe críticas na web após deixar a filha com Hugo Moura, a pequena Maria Flor, de 7 anos, fazer luzes no cabelo

A atriz Deborah Secco (43) foi criticada nas redes sociais na noite de quinta-feira, 23, ao compartilhar a mudança de visual de sua filha, Maria Flor, de 7 anos.

Em seu feed no Instagram, a artista publicou um vídeo exibindo que autorizou a herdeira do relacionamento com Hugo Moura (32) a dar uma repaginada no look. Nas imagens, a pequena aparece com os cabelos mais curtos e luzes loiras.

"Mudando de visual. Que horas ela cresceu que eu não vi…", escreveu Deborah na legenda da publicação.

Nos comentários, a transformação da garotinha dividiu opiniões. "Que princesa mais linda", elogiou Ivete Sangalo. "Não vemos mana! Aliás, vemos, mas queríamos que fosse mais devagar! Ta linda", comentou Samara Felippo. "Que lindaaa", disse Dani Calabresa.

Alguns internautas destacaram que esse comportamento não é adequado para a idade de Maria Flor. "Não acho legal essa precocidade. Ela só tem 7 anos", "Ficando adulta antes do tempo", "Criança tem seu universo... Adolescente tem o seu. Adulto tem o seu. Cada coisa no seu tempo. Criança com mechas no cabelo feitas no salão, maquiagem, manicure","Deixe a criança viver a infância", "Muito novinha para fazer mechas no cabelo", dispararam.

Confira a transformação de Maria Flor:

De biquíni fininho, Deborah Secco ostenta corpão sarado na praia

Deborah Secco foi flagrada curtindo a manhã de quinta-feira, 23. A atriz aproveitou o sol para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, usando apenas um biquíni finíssimo. Em seu Instagram, ela também aproveitou a ocasião para compartilhar alguns registros ousados e exibiu detalhes do corpão sarado.

Deborah apostou em um biquíni verde escuro micro, com detalhes rosa pink. A gata ainda ousou com uma amarração dupla na parte de cima da roupa de banho. Já na parte de baixo, ela foi flagrada puxando a calcinha finissíma até o limite, deixando o bumbum empinado ainda mais evidente.

