Deborah Secco divide cliques encantadores com a filha e se declara: "Meu grande amor"

A atriz Deborah Secco postou uma sequência de fotos com a filha, Maria Flor, e se declarou para a herdeira nas redes sociais

Na noite desta terça-feira, 30, a atriz Deborah Secco (43) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado da filha, Maria Flor, de sete anos, fruto de seu relacionamento com o ator Hugo Moura (33).

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, que fez uma participação na novela Vai na Fé, da Globo, revivendo sua personagem de Salve-se Quem Puder, recordou várias fotos de momentos divertidos e de viagens que fez com a herdeira e se declarou.

"Eu e ela… Meu grande amor", se derreteu a atriz na legenda da publicação em que aparece em alguns cliques de biquíni, exibindo seu corpo sarado, na festa luxuosa de aniversário de Maria Flor, e também fantasias curtindo o carnaval.

A postagem rapidamente recebeu diversos comentários carinhosos. "Tal mãe, tal filha. Lindas demais", disse uma seguidora. "Lindas, Maria Flor tá enorme", escreveu outra. "Que maravilhosas. Que Deus abençoe vocês sempre", falou uma fã.

Confira as fotos de Deborah Secco com a filha, Maria Flor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Leia também:Com o marido, Deborah Secco protagoniza momentos quentes na cama: 'Lindos'

Look ousado com blazer do marido

Nesta última segunda-feira, 29, a atriz Deborah Secco chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir toda produzida para curtir a noite.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, ela surgiu usando um top - deixando em evidência seu decote, uma calça bem folgada, um sapato de salto alto, e um blazer preto, que é de seu marido, o ator Hugo Moura. Ela ainda completou o look com uma gargantilha dourada e um bolsa preta. "Look com o blazer do marido, pode?", questionou a artista na legenda da publicação ao mostrar seu look fashion.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!