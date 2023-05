Deborah Secco ostenta decote generoso ao usar blazer do marido: "Estilosa"

A atriz Deborah Secco chamou a atenção dos seguidores ao surgir usando o blazer do marido para curtir a noite

Deborah Secco (43) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 29, ao surgir toda produzida para curtir a noite.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz surgiu usando um top - deixando em evidência seu decote, uma calça bem folgada, um sapato de salto alto, e um blazer preto, que é de seu marido, o ator Hugo Moura (33). Ela ainda completou o look com uma gargantilha dourada e um bolsa preta.

"Look com o blazer do marido, pode?", questionou a artista na legenda da publicação ao mostrar seu look fashion.

A atriz recebeu diversos elogios nos comentários. "Gata'", comentou a apresentadora Adriane Galisteu. "Você pode tudo", escreveu um seguidor. "Muito linda", afirmou outra. "Estilosa", afirmou uma fã.

Confira as fotos de Deborah Secco com o blazer do marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco confirma convite ousado para Giovanna Ewbank

A atriz Deborah Secco confirmou que convidou Giovanna Ewbank para uma noite quente ao lado do marido, o ator Hugo Moura. Em um vídeo nas redes sociais, ela se pronunciou após a história viralizar.

"Tô boba com o quanto viralizei nesta semana [...] já faz tanto tempo, né, Giovanna? Estou te esperando. E foi bom essa viralização porque estamos recebendo um monte de propostas. Se você se interessar, deixe sua resposta", brincou ela que ainda mostrou o marido entrando na brincadeira.

A revelação foi feita por Ewbank no podcast Quem Pode, Pod. Durante uma conversa, ela disse que sempre que fala com a amiga recebe a proposta para viver uma noite de amor com o casal. "Amor, [convida] até hoje, né, Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que eu mando mensagem para ela, ela fala: 'Estou te esperando'", confessou. "Eu fiquei animada aqui no dia, mas depois eu cai em si", completou.

