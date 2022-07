De férias, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso roubam a atenção em fotos na praia

Giovanna Ewbank abriu um álbum de fotos em família na praia em Portugal e os filhos, Titi, Bless e Zyan, chamaram a atenção da web

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 16h12

Giovanna Ewbank (35) surpreendeu os seus seguidores nesta sexta-feira, 29, ao compartilhar fotos da família aproveitando o verão europeu na praia de Portugal.

A apresentadora dividiu cliques de todos os membros da família, mas como sempre, os filhos roubaram a atenção da web com tamanha beleza.

Abrindo o álbum com uma foto de Titi (9), a menina esbanja estilo com maiô colorido, óculos escuros e shorts jeans. Já Bless (7), surgiu deitado curtindo o sol quente. E o caçula Zyan (2) foi só fofura enquanto brincava com a areia.

Porém, se engana que a atriz também não chamou a atenção ao apostar em um biquíni de oncinha, ostentando o corpaço.

"Hoje deu praia", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

"Família de milhões", "Essas crianças são de outro mundo", "Como pode existir tanta beleza em uma família só", "Que lindos", disseram alguns internautas nos comentários.

GIOVANNA EWBANK PASSA POR PERRENGUE ANTES DE EMBARCAR PARA PORTUGAL

A apresentadora Giovanna Ewbankenfrentou um verdadeiro perrengue ao tentar viajar com os três filhos, Titi, Bless e Zyan, e sem a companhia do marido, o ator Bruno Gagliasso. Ela contou que foi impedida de embarcar para Portugal com as crianças por causa da falta de um documento.

