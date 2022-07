Giovanna Ewbank encanta ao postar fotos da festa de 2 anos do caçula Zyan

Apresentadora Giovanna Ewbank abre álbum de fotos da festa de 2 anos de Zyan, seu caçula com Bruno Gagliasso

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 16h48

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) mostrou detalhes da festinha de seu filho mais novo com Bruno Gagliasso (40), o pequeno Zyan! Os papais prepararam a celebração com muito carinho para comemorar os 2 anos do herdeiro, na última sexta-feira, 08, que contou com a presença de convidados famosos.

A lista de convidados contou com Fernanda Gentil (35), Sthefany Brito (35), Aline Wirley (40), Igor Rickli (38), Thaila Ayala (36), Renato Góes (35), Marcos Veras (42) e Rosanne Mulholland (41).

Em sua conta no Instagram, neste sábado, 09, Gioh compartilhou sequência de fotos da decoração de dinossauros, do bolo de cinco andares, docinhos, e do aniversariante em clique fofo com os irmãos, Titi (9) e Bless (7), e o casal. A famosa mostrou sua felicidade com o momento e também fez questão de agradecer aos organizadores da festa.

"Wow!!! Baby Z sem dúvidas nunca irá esquecer a sua festa de 2 anos com os seus tão amados DINOSSAUROS e com certeza nem nós! Rsrsrs… Quando eu disse para @robertaniemeyer que Zyan amava e era fascinado pelo universo dos dinossauros, ela me falou “deixa comigo!”. E eu deixei, porque ela é a melhor e confio de olhos fechados", começou escrevendo.

"Mas dessa vez ela foi longe kkkkkkk olha o que ela FEZ! Todos nós nos sentimos no Jurrasic Park REAL Kkkkkkkkkk…e Zyan não quis sair de perto deles por nenhum momento durante a festa todaaaaa!!! Hoje tá lindo de ver ele contando e lembrando dos dinos da sua festa!!! Obrigada por mais essa experiência Rô, obrigada equipe @goiabeiracoisaetal, vocês são demais!", disse ainda.

Giovanna Ewbank revela vídeo após nascimento de Zyan

Giovanna Ewbank celebrou o aniversário do filho caçula Zyan resgatando um vídeo logo após o parto do pequeno, em que ele aparece coladinho no seu peito."Há exatamente dois anos nosso furacãozinho Zyan chegou pra mais uma vez por nossas vidas de pernas pro ar, colocar abaixo todas as nossas crenças e convicções, mostrar que não temos controle nenhum sob nossas vidas e o que estiver escrito por Deus assim será!", escreveu ela.

Confira as novas fotos de Giovanna Ewbank da festa de Zyan: