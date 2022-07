Giovanna Ewbank não consegue embarcar para Portugal e explica o motivo

Giovanna Ewbank enfrenta perrengue no aeroporto e é impedida de viajar com os filhos: 'Rir para não chorar'

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 15h21

A apresentadora Giovanna Ewbank enfrentou um verdadeiro perrengue ao tentar viajar com os três filhos, Titi, Bless e Zyan, e sem a companhia do marido, o ator Bruno Gagliasso. Ela contou que foi impedida de embarcar para Portugal com as crianças por causa da falta de um documento.

A estrela revelou que precisa de uma autorização do marido para viajar com o filho caçula e está hospedada em um hotel ao lado do aeroporto enquanto espera que o amado providencie o documento, já que Bruno está na Europa. "Se eu contar para vocês o meu rolê. Estávamos indo em família viajar para Portugal. Acordamos 8h da manhã, fomos para o aeroporto. Chegamos em São Paulo e não pudemos embarcar", disse ela nos stories do Instagram

E completou: "Eu estou com o passaporte português e brasileiro da Títi e do Bless. E só o português do Zyan. Agora estamos esperando a autorização do Bruno, que está na Espanha, para o bebê viajar comigo. Estamos em sete pessoas. Teve que tirar mala do avião. É de chorar", lamentou ela. "Estou achando que vou fazer um vlog dessa viagem para o canal. Está um drama e comédia. Rir para não chorar".

Atualmente, Giovanna Ewbank retomou o seu canal no YouTube ao lançar um podcast com a amiga Fernanda Paes Leme. As duas comandam episódios semanais do Quem Pode, Pod com a presença de celebridades.

Giovanna Ewbank celebra o aniversário de Zyan

Há poucas semanas, Giovanna Ewbank encantou os fãs ao fazer uma homenagem para o filho Zyan nas redes sociais. O menino completou dois anos e a mamãe coruja declarou o seu amor.

"Há exatamente dois anos nosso furacãozinho Zyan chegou pra mais uma vez por nossas vidas de pernas pro ar, colocar abaixo todas as nossas crenças e convicções, mostrar que não temos controle nenhum sob nossas vidas e o que estiver escrito por Deus assim será! Agradeço todos os dias por Deus ser tão generoso comigo, me presenteando 3 vezes com frutos do amor! Baby Z veio em meio a uma pandemia, de supetão, sem dar aviso prévio, um bebê natureza que veio pra nos desacelerar perante o mundo, mas nos dando muita energia pra correr atrás dele! Porque Baby Z é o retrato do pai, ligado no 220, radical, adora uma adrenalina e ao mesmo tempo ficar em paz na luz do sol, ele gosta de plantar árvores, correr atrás dos bichos, experimentar sabores diferentes e gritar. Baby Z é intenso, é 100%, não tem meio termo", disse ela.

E completou: "Hoje entendo porque Baby Z veio de surpresa…pq ele não aguentava mais esperar, ele precisava e queria muito viver as coisas lindas desse mundo! TE AMO MEU BEBÊ NATUREZA! Feliz aniversário! Obrigada por trazer tanta adrenalina pras nossas vidas!".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!