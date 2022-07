Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank fazem festa de aniversário para o filho caçula, Zyan

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank recebem os amigos famosos na festa de aniversário de 2 anos do filho caçula, Zyan

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 20h18

O ator Bruno Gagliasso (40) e a esposa, a apresentadora Giovanna Ewbank (35), organizaram uma festa de aniversário em um buffet no Rio de Janeiro para celebrar os dois anos de vida do filho caçula, Zyan (2). A celebração aconteceu na noite desta sexta-feira, 8, e contou com a presença de convidados famosos.

O casal chegou junto com os três filhos: Titi (9), Bless (7) e Zyan. A lista de convidados contou com Fernanda Gentil (35), Sthefany Brito (35), Aline Wirley (40), Igor Rickli (38), Thaila Ayala (36), Renato Góes (35), Marcos Veras (42) e Rosanne Mulholland (41).

Mais cedo, Giovanna Ewbank encantou os fãs ao fazer uma homenagem para Zyan nas redes sociais. Ela relembrou um vídeo do bebê logo após o nascimento e falou sobre a personalidade forte do filho caçula.

"Há exatamente dois anos nosso furacãozinho Zyan chegou pra mais uma vez por nossas vidas de pernas pro ar, colocar abaixo todas as nossas crenças e convicções, mostrar que não temos controle nenhum sob nossas vidas e o que estiver escrito por Deus assim será! Agradeço todos os dias por Deus ser tão generoso comigo, me presenteando 3 vezes com frutos do amor! Baby Z veio em meio a uma pandemia, de supetão, sem dar aviso prévio, um bebê natureza que veio pra nos desacelerar perante o mundo, mas nos dando muita energia pra correr atrás dele! Porque Baby Z é o retrato do pai, ligado no 220, radical, adora uma adrenalina e ao mesmo tempo ficar em paz na luz do sol, ele gosta de plantar árvores, correr atrás dos bichos, experimentar sabores diferentes e gritar. Baby Z é intenso, é 100%, não tem meio termo", disse ela.

E completou: "Hoje entendo porque Baby Z veio de surpresa…pq ele não aguentava mais esperar, ele precisava e queria muito viver as coisas lindas desse mundo! TE AMO MEU BEBÊ NATUREZA! Feliz aniversário! Obrigada por trazer tanta adrenalina pras nossas vidas!".

Fotos dos convidados na festa de Zyan, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank: