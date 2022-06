Virginia Fonseca divide lindo clique de Zé Felipe e Maria Alice e se declara: ''Muito amor''

A influenciadora Virginia Fonseca transbordou amor ao flagrar um momento entre Zé Felipe e Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 11h42

Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) estão só alegria nos últimos tempos!

Depois de comemorar o primeiro ano da filha, Maria Alice, e descobrir que estão esperando mais uma menina, a Maria Flor, as declarações nas redes sociais só aumentaram.

A influenciadora digital compartilhou um lindo registro da herdeira no colo do pai e se derreteu com a cena.

"Liriri e papaizinho! Muito amor envolvido", escreveu ela na legenda da publicação.

O cantor usou os comentários para transbordar mais amor pela família. "Eu amooo vcs demaissss demaissss demaissssss", escreveu ele.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA