Zé Felipe explode o fofurômetro ao mostrar Maria Alice tentando imitar suas caretas

Em vídeo perfeito, Maria Alice surge tentando mostrar a língua do mesmo jeito que Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 12h16

Nesta quinta-feira, 02, Zé Felipe (24) mal acordou e já derreteu completamente o coraçãozinho dos internautas.

O cantor usou seu Instagram para mostrar um momento descontraído e super fofo que viveu ao lado de Maria Alice (1).

Ele publicou um vídeo no qual a bebê apareceu em seu colo. No começo do registro, o pai-coruja coloca a língua para fora e fica mudando ela de lado. A pequena, então, tenta imitá-lo.

Ao longo da gravação, o marido de Virgínia Fonseca (23) faz outras caras e bocas, que a pequena também tenta fazer igual.

“Bom dia”, escreveu apenas na legenda.

Em poucos minutos, a postagem estava lotada de amores. “Quando a mãe deixa a filha com o pai!”, “tal pai, tal filha”, “quem aguenta?”, “que lindos”, “fofura” e “vídeo mais lindo que eu vi hoje”, disseram alguns fãs nos comentários.

Vale lembrar que, recentemente, os pais de Mali descobriram que estão esperando outra menina. Maria Flor está vindo para completar a família.

Confira o vídeo de Zé Felipe com Maria Alice: