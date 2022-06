Virginia mostra o momento em que descobriu que está esperando outra menina e se declara: ''Sou mãe de duas princesinhas''

Mãe de menina! Virginia Fonseca compartilha registros do chá-revelação que fez durante a festa de Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 12h17

Na última segunda-feira, 29, rolou a festona de aniversário da herdeira de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24)!

Dando para trás na ideia de não descobrir o sexo do segundo filho, o casal decidiu aproveitar a comemoração para fazer um chá-revelação.

Então, na festa de Maria Alice (1), eles descobriram que estão esperando Maria Flor!

Nesta quarta-feira, 01, a influenciadora digital usou seu Instagram para mostrar um pouco desse momento tão especial.

Ela publicou uma sequência de registros nos quais a família completa apareceu celebrando muito ao verem os fogos na cor rosa.

“Nosso mundo é rosa. Felicidade que não cabe no peito. Maria Flor, sua família está te esperando com muito amor pra dar. Que você venha com muita saúde porque amor tem de sobra”, começou a loira na legenda.

Ao final, ela se declarou para as herdeiras: “Sou mãe de 2 princesinhas, minhas 2 Marias. Tudo que sempre sonhei, grata a Deus por me permitir viver tudo isso”, disse.

Veja as imagens do momento em que Virginia Fonseca, Zé Felipe e família descobrem que ela está grávida de mais uma menina: