Bianca Andrade e Mari Maria trocam farpas por motivo inusitado; entenda

Bianca Andrade e Mari Maria surpreendem seguidores ao discutirem por motivo inusitado e confusão movimenta as redes sociais; aos detalhes

Na manhã desta segunda-feira, 26, as influenciadoras digitais e empresárias do ramo da beleza, Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, e Mari Maria, surpreenderam os seguidores ao trocarem farpas nas redes sociais. O motivo? Elas discordaram publicamente sobre a criação de um produto de maquiagem, e a confusão deu o que falar na web.

Tudo começou quando Boca Rosa usou seu perfil para criticar um produto, o pó solto, que também faz parte da linha de sua marca: “Quem começou com essa história de trocar o pó compacto pelo pó solto? Foi um homem? Deve ter sido um homem. Porque mulher que já não tem tempo pra nada”, ela disparou em um vídeo.

“A gente tem que trabalhar, cuidar de criança, cuidar de casa, ainda tem que pegar o pó, bate, abre, joga aqui, voa tudo, suja a roupa. Isso é prático?”, disse a influenciadora, que acumulou comentários nos registros. Isso porque os seguidores acharam bastante curioso a empresária reclamar de um dos carros-chefes de sua marca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Poucos dias depois, Mari Maria publicou um vídeo comentando sobre a criação do mesmo produto. Ela detalhou a história de como ele surgiu e exaltou o cosmético, que também faz parte de sua linha de maquiagem: “Será mesmo que foi um homem que criou o pó solto?”, a ruiva iniciou o vídeo, que foi interpretado pelos seguidores como uma suposta indireta.

Agora, Bianca Andrade aparece entre os comentários do vídeo e mandou um recadinho para a concorrente: “Adorei o conteúdo, Mari Maria. Só uma obs: a prensa feita no Brasil também é muito boa! O mercado brasileiro de cosméticos tem dado uma aula, né? Nós fazemos parte disso”, disse a influenciadora digital.

Mari não ficou para trás e também respondeu com um recado: “É sobre o educacional e sobre a conscientização do nosso consumo! E claro, sobre evoluir o mercado do nosso Brasil com a qualidade que a gente merece”, a ruiva completou. Apesar de serem discretas, a troca de farpas movimentou as redes sociais e deu o que falar.

“Achei algo meio passivo agressivo”, uma seguidora opinou sobre os comentários no Instagram. “Mari Maria explicou perfeitamente sobre a prensa, ai que preguiça da Bianca”, escreveu mais uma. “A Mari vem com embasamento e a Boca Rosa vem com o desespero”, disparou outra. “Resumo: o pó das duas vendendo o dobro hoje”, brincou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)



