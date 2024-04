Bianca Andrade revela se tem arrependimentos de ter entrado no BBB

Conversando com seus seguidores nesta quarta-feira, 03, Bianca Andrade revela se tem arrependimentos ou não por ter entrado no reality

Bianca Andrade fez história no BBB ao ser uma das primeiras integrantes do grupo camarote do reality. A influenciadora participou do BBB20 e fez com que sua carreira decolasse ainda mais, se tornando uma das empresárias de maior sucesso no Brasil no ramo de maquiagens.

Agora, em 2024, quatro anos após participar do reality show da Globo, a influenciadora e empresária refletiu sobre sua participação no BBB nesta quarta-feira, 03, enquanto conversava com os seguidores do Instagram.

Além de ter tido um saldo positivo com sua entrada no programa, Bianca também acumulou polêmicas durante estadia na casa mais vigiada do Brasil, já que saiu do Big Brother e logo anunciou o término com o cantor Diogo Melim, após ser acusada de dar 'investidas' em Guilherme Napolitano e Mari Gonzalez.

Depois de abrir uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs, um seguidor questionou para Bianca: "Você se arrependeu de participar do BBB?". Direta, ela respondeu: "Jamais! O BBB me trouxe TANTOS aprendizados".

Bianca Andrade chora ao desabafar sobre sua carreira

Bianca Andrade confessou para seus seguidores que não é nada fácil ser uma mulher empreendedora. Em suas redes sociais nesta sexta-feira, 9, a ex-BBB 20 caiu no choro e desabafou sobre a parte difícil de sua carreira.

Vivendo um intercâmbio em Londres, na Inglaterra, a famosa usou os stories de seu perfil oficial do Instagram para falar sobre o assunto. Com voz embargada, Bianca disse que além de mostrar a parte boa, ela deve sempre falar dos momentos difíceis. "Eu tô aqui vivendo essa fase, com muita gente em acompanhando, me vendo sonhar, realizada, com um filho maravilhoso, com uma carreira maravilhosa. Só que cara, ainda assim, tem dia que dói muito por dentro", confessou.

A ex-sister ainda disse que se sentia muito sozinha. "Tem hora que é muito solitário o caminho de empreender, de tomar decisões, de se cobrar tanto e querer sua excelência o tempo inteiro", disse Bianca entre lágrimas, que ainda afirmou que não é a única a se sentir assim.